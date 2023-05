Carta d’identità elettronica | 6 e 7 maggio nuovo Open day con prenotazione nei Municipi III | IV | VIII | XI | XIII e negli ex Pit

(Di giovedì 4 maggio 2023) Proseguono anche nel mese di maggio gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 6 è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici deiIII, IV,, XI ee degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 7. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 5 maggio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Il servizio ...

...La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo o inlibera per i soggetti esenti e deve essere resa secondo il modello allegato unitamente alla copia di un documentodel ...... alla pagina "Elezioni amministrative 14 e 15 maggio 2023", scegliendo il servizio 'Attestato sostitutivo della tessera elettorale', al quale si accede con Spid oelettronica ( https:...... i due saliranno in sella alla Ducati Panigale V4R Alvaro Bautista, esattamente come Pecco Bagnaia , ha deciso di correre il prossimo anno con il n°1 sul cupolino della sua Ducati LA'IDENTITA'...