Carlotta Adacher | grave incidente e fratture al viso per l’ex tentatrice di Temptation Island

(Di giovedì 4 maggio 2023) . Ecco il messaggio della sorella, 36 anni, è rimasta coinvolta in unstradale, che le ha causato gravialdiaveva allarmato i propri followers, dopo aver pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto in cui non prometteva nulla di buono. I fan si sono allarmati al punto di spingere la sorella Alessiaa pubblicare un video, in cui racconta l’accaduto. La donna ha girato il video da una stanza di ospedale, probabilmente lo stesso in cui è ricoverata la sorella, in cui dice: «Volevo dare voce ache ora voce non ha. Ha subito unstradale. Vi volevo ...

: tutto sull'ex tentatrice: l'incidente e la paura, classe 1987, è un ex tentatrice del noto programma - tv Temptation Island . Di origini tedesche, ...vittima di un grave incidente stradale . La ex tentatrice di Temptation Island , che si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2021 ed è stata fidanzata in passato con il ...Temptation Island, l'ex tentatrice coinvolta in un grave incidente: come sta ora Dopo questo breve messaggio in cuiha rivelato ai suoi numerosi follower di aver fatto un brutto ...

Carlotta Adacher coinvolta in un grave incidente stradale, la sorella ... Fanpage.it

Carlotta Adacher vittima di un grave incidente stradale. La ex tentatrice di Temptation Island, che si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2021 ed è stata fidanzata ...Grave incidente per Carlotta Adacher: le sue ultime parole su instagram Questi sono stati giorni particolarmente complicati per l'ex tentatrice di ...