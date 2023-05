Carlo III sui social è già un re | ma dei meme

"Il più grande spettacolo del mondo". È la definizione scelta da "The Times" per presentare l'incoronazione di Redel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di altri reami del Commonwealth. "Un'incoronazione è il compleanno di una nazione, il giorno in cui il popolo ne celebra l'unione, ...... Cassino) e la classeA dell'Istituto alberghiero "S. Benedetto" di Cassino. Il 1° premio ex aequo è andato alla classe II C del Liceo linguistico di Sora (sito web dedicato al beatoAcutis)...Mancano pochissimo all' incoronazione di re- la cerimonia avverrà sabato 6 maggio alle 11 (ora locale) all'interno dell'abbazia di Westminster - e a Londra fervono i preparativi per lo storico evento. Perché anche se, ogni anno, ...

AGI - Ricco come Creso... è proprio il caso di dirlo a proposito di re Carlo: è più ricco della madre, la defunta regina, visto che può contare su una fortuna pari a 600 milioni di sterline (quasi il ...Mancano pochissimo all’incoronazione di re Carlo III – la cerimonia avverrà sabato 6 maggio alle 11 (ora locale) all’interno dell’abbazia di Westminster – e a Londra fervono i preparativi per lo ...