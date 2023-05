Carlo III fa fuori i Savoia | per loro niente invito all' incoronazione

... quella dei selezionati, coinvolto insieme ad altri migliaia nell'organizzazione dell'incoronazione di Re, prevista a Londra per questo sabato 6 maggio.'I conti in tasca a re: tre holding per un patrimonio da 20,6 miliardi di euro' si legge a centro pagina. Tante le notizie in spalla, dall'ondata di maltempo ('Alluvione, vittime in Emilia -...Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere! In un periodo già difficile per la Royal Family, ci si mette di mezzo anche il meteo che prevede pioggia per il giorno dell'incoronazione di Re. A Buckingham Palace hanno quindi preparato un piano B che prevede la sfilata della Carrozza Reale sotto la pioggia e agenti particolarmente abili a destreggiarsi in una foresta di ombrelli. ...

Manca sempre meno all'incoronazione di re Carlo e della moglie, la regina Camilla. Tra gli assenti, i Savoia e molti altri esponenti della nobiltà ...L'incoronazione di re Carlo è alle porte. Il 6 maggio il figlio di Elisabetta prenderà ufficialmente posto sul trono della mamma. Un trono che brilla ...