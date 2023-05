Carbonia Film Festival 2023 al via oggi

(Di giovedì 4 maggio 2023) La nuova edizione deldal 4 al 7 maggio con un focus su giovani e territorio; Claire Simon, Jacopo Quadri, Paolo Pisanu, Massimiliano Caiazzo, Dominique Donnarumma e Nicola Prosatore tra gli ospiti di quest'anno. Prende il via, giovedì 4 maggio, la nuova edizione di- How tothe World, manifestazione da sempre impegnata a raccontare la contemporaneità attraverso il cinema, che quest'anno sposta l'attenzione dalle tematiche di lavoro e migrazioni ad un focus dedicato a giovani e territorio. Ad accendere i riflettori sulla manifestazione, organizzata dalla Società Umanitaria dicon la direzione artistica di Francesco Giai Via, sarà la presenza di un'ospite internazionale di rilievo come Claire Simon, ...

Prende il via oggi, giovedì 4 maggio, la nuova edizione diFestival - How tothe World 2023 , manifestazione da sempre impegnata a raccontare la contemporaneità attraverso il cinema, che quest'anno sposta l'attenzione dalle tematiche di ...La mostra del fotografo documentarista di San Sperate, Alessio Cabras, inaugura nelle sale della biblioteca comunale ilFestival, in programma dal 4 al 7 maggio tra proiezioni e ...IL PROGRAMMA COMPLETTO DELFESTIVAL GIOVEDÌ 04 MAGGIO ore 18:00 Biblioteca Comunale Inaugurazione mostra fotografica VOLEVO COLORI FORTI di Alessio Cabras Interviene l'autore Alessio Cabras ore 21:00 Cine - Teatro ...

