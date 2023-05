Capovani | decine di migliaia di persone in tutta Italia alle fiaccolate per la dottoressa uccisa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Circa 10milasolo nella sua Pisa, e poi molte altrein tante città dal Nord al Sud dell’hanno partecipatoin contemporanea,20 del 3 maggio, nel nome di Barbara. Cortei per ricordare lapisana brutalmente assassinata da un suo ex paziente il 21 aprile scorso si sono svolti anche a Roma, Milano, Torino, Genova, Palermo, Bari, Bologna, San Benedetto del Tronto, Siracusa, L’Aquila, solo per citarne alcune. Diecimilaa Pisa per la fiaccolata in ricordo di Barbara. Foto VelvetMagAnche bambini in corteo perUna folla silenziosa ha detto basta alla violenza contro operatori sanitari, infermieri e medici. E in ...

di fiaccole accese, in fila silenziosamente per ricordare due psichiatre assassinate mentre ...piazza San Ferdinando la fiaccolata organizzata anche a Bari in memoria di Barbara, uccisa ......iniziative promosse in regione e in contemporanea in tutta Italia per ricordare Barbara, ... Sonole iniziative in tutto il Paese, tutte nella giornata di oggi. Stasera e stanotte luci ...Sarannoin tutta Italia le manifestazioni di psichiatri , altri professionisti della salute mentale , ... che questa sera, dalle 20 , riempiranno le piazze italiane per ricordare Barbara...

