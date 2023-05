Caos PSG | tifosi sotto casa di Neymar | Messi e Verratti | il club rafforza la

, il comunicato del club Il club parigino ha rilasciato un comunicato in cui critica le azioni dei tifosi: " Il Paris Saint - Germain condanna fermamente le azioni intollerabili e offensive ...Il giorno dopo è ancora. La sospensione di Leo Messi ha messo a soqquadro il, in un finale di stagione tutt'altro che scontato. Anche in campionato, dove il club dell'emiro del Qatar fa i conti con un Marsiglia a - ...... per mano del Bayern Monaco e del Marsiglia, non ci sono più molti dubbi: ilsta vivendo un ... E invece ilha regnato sovrano e continua a regnare sovrano intorno al Parco dei Principi: lo ...

Gli attacchi della stampa, le minacce ultrà, le critiche dei compagni: Messi-Psg, caos totale La Gazzetta dello Sport

Scoppia la protesta dei tifosi parigini che si sono presentati fuori dalla sede del club per contestare l'argentino dopo la sospensione di due settimane ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...