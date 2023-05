Cannes 2023 | Paul Dano e Brie Larson nella giuria internazionale

Gli organizzatori della competizione cinematografica francese, in programma dal 16 al 27 maggio, hanno annunciato la composizione della giuria che assegnerà la Palma d'oro alla pellicola vincitrice. ...Primo trailer italiano per Jeanne Du Barry: La favorita del re , film diretto ed interpretato da Maiwenn che aprirà il 76 Festival di. Nel cast, oltre alla cineasta francese, anche un piccolo ma decisivo ruolo per Johnny Depp nei panni di Re Luigi XV. Il film racconta la vita, l'ascesa e la caduta di Jeanne, interpretata da ...Il Festival diha svelato i membri della giuria che assegnerà la Palma d'Oro a uno dei 21 film in concorso. Come già annunciato il 27 febbraio, è Ruben Ö stlund a presiedere il gruppo, regista Palma d'...

Svelata la giuria al gran completo del prossimo Festival di Cannes. Il regista Ruben Östlund (Triangle of Sadness) sarà il presidente.Le star americane Brie Larson e Paul Dano tra gli otto membri della giuria internazionale di Cannes 2023 presieduta dal regista Ruben Östlund.