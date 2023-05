(Di giovedì 4 maggio 2023) L’impero britannico controllò l’India per quasi due secoli. Fu un dominio spietato e autoritario che prosciugò le ricchezze e le risorse del paese. Gandhi non fu l’unico leader a battersi contro l’oppressione britannica, ma fu tra... Leggi

I pazienti colpiti dadella pelle avanzato dovrebbero mantenere livelli adeguati di vitamina D nel sangue per migliorare le chance di successo degli inibitori del checkpoint immunitario. A dirlo è uno studio ...OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MAGGIO 2023 Oroscopo del giorno: Tutti soffrono delusioni romantiche. Quando dai il tuo cuore a qualcuno, corri un rischio tremendo. E mentre la tua storia ...Nunzia a 17 anni, sedici e mezzo dei quali trascorsi nella lotta al, anticipa subito il finale del libro, con una frase che risuona in tutti i lettori: "Sognatrici, non ci sarà un lieto fine"...

Pillola anticoncezionale, rischio cancro al seno Il nuovo studio QuiFinanza

Attacchi inspiegabili e prolungati di diarrea, mal di stomaco e spotting durante i movimenti intestinali possono essere segni di cancro del colon-retto ad esordio ...Maria Menounos parla della prevenzione dei tumori. Oggi è in attesa della prima figlia con maternità surrogata.