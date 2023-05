Campioni d' Italia! Napoli | un' impresa stratosferica firmata Spalletti | ora il delirio!

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto vero!campione d'Basta un pari a Udine per certificare un trionfo dolcissimo, la vittoria di un campionato dominato, strapazzato, divorato. I partenopei sul tetto d'Italia per la prima volta dal 1990, l'ultimo scudetto di Diego Armando Maradona. La firma è di Luciano, primo artefice di un trionfo inaspettato e meritatissimo. A breve tutti gli aggiornamenti

A tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina, il Napoli si laurea Campione d'Italia. Agli uomini di Spalletti a Udine basta il pareggio 1-1 per vincere matematicamente lo Scudetto.Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra campana, a cui bastava un punto per suggellare il trionfo, ha pareggiato sul campo dell’Udinese: nessuno può raggiungere i ...