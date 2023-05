Cambiano i palinsesti nazionali | ecco dove sarà possibile vedere l' incoronazione di Re Carlo III

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tra tre giorni vivremo un evento storico più unico che raro.comeper mandare in onda l'di ReIII il 6 maggio di primo momento storico, l’ultima volta che abbiamo visto monarchia inglese essere incoronato è stato nel 1952, quando la regina Elisabetta soli 25 anni viene incoronata sovrana d’Inghilterra e del Commonwealth con il nome di Elisabetta II. Molti pensavano che con l’avanzare dell’età la donna avrei pubblicato a favore del suo primogenito, ma questo non è mai avvenuto. Persino due giorni prima di passare a miglior vita ha voluto conoscere il nuovo Primo Ministro, questa volta però l’ha accolto nella sua residenza estiva in Scozia in quanto troppo debole per poter affrontare un viaggio di ritorno a ...