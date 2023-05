Calhanoglu e Brozovic | in Verona-Inter si rivede la doppia regia

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023)sono stati grandi protagonisti di. Finalmente si è rivista ladi Inzaghi, coi due molti bravi a muoversi uno in relazione all’altro. DOMINIO A CENTROCAMPO –ha visto il centrocampo nerazzurro dominare la partita. Un fatto non certo scontato viste le difficoltà degli ultimi mesi, che hanno coinvolto soprattutto due elementi. Parliamo di, che all’improvviso sembravano non essere più capaci di giocare insieme. Nella sfida coi gialloblù invece Inzaghi li ha riproposti da titolari. In coppia. E la risposta è stata ampiamente positiva.– Coldopo tanto tempo si è rivista ...