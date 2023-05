Calcioscommesse | Izzo condannato a 5 anni di reclusione

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Il calciatore del Monza Armandoè statoa 5didalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il coinvolgimento dinel processo nato dalle indagini della Dda sul clan camorristico Vanella Grassi riguardava presunti casi di partite combinate, risalenti al campionato di serie B 2013-2014 quandomilitava nell’Avellino.è statoper il capo d’imputazione relativo alla partita Modena-Avellino e assolto per il capo d’imputazione relativo alla partita Avellino-Reggina. Il pm della Dda partenopea Maurizio De Marco aveva chiesto pere 10 mesi di. ...

