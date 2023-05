Calcio | ufficializzati i 27 convocati per il ritiro in vista degli Europei U17 di Ungheria

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Italia Under 17 inizia a fare sul serio indella fase finale dei Campionati2023 che si disputeranno inda mercoledì 17 maggio a venerdì 2 giugno. Nella giornata odierna il commissario tecnico Bernardo Corradi ha rilasciato l’elenco dei 27che prenderanno parte al(da martedì 9 a domenica 14 maggio) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Chi sono i? 24 giocatori sono classe 2006 mentre tre, Matteo Cocchi (Inter), Mattia Liberali (Milan) e Giorgio Vezzosi (Sassuolo), sono di classe 2007. Il, come detto, si chiuderà domenica 14 alle ore 11.30, con gli azzurrini che affronteranno in amichevole i pari categoria del Parma. Al termine della partita verrà poi diramata la lista dei 20 ...