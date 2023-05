Calcio | Top&Flop Udinese-Napoli 1-1 | Osimhen gol della storia | Lovric continua la crescita | Nestorovski non pervenuto

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilè campione d’Italia 2022-2023. Gli azzurri, infatti, pareggiano per 1-1 a Udine e ufficializzano il terzo scudettoloro. Una attesa di ben 33 anni che si è conclusa proprio alla giornata numero 33Serie A. Questa sera i partenopei non hanno disputato una partita straordinaria, ma bastava un punto e un punto è arrivato. Andiamo, quindi, ad analizzare quali sono stati i migliori e quali i peggiori nei 90 minutiDacia Arena. I TOP Victor): non poteva che essere lui a mettere la firma sulla rete dello Scudetto. Il fuoriclasse nigeriano non ha tantissime chance per fare male questa sera, ma appena ha l’occasione la scarica in porta alle spalle di Silvestri. Gioca come sempre uno contro tutti e tiene in scacco la difesa ...