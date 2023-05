Calcio | Serie A Giudice | due turni di stop per Pickel

Un turno a Martinez Quarta, Paredes, Celik, Amione, Bradaric, Zortea, Singo. MILANO - Due turni di squalifica e ammenda di 5.000 euro per Pickel. Lo ha deciso il giudice sportivo diA dopo le gare di ieri valide per la 14a giornata di ritorno. Il calciatore della Cremonese paga "per avere, al 50° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un ...José Mourinho va verso il deferimento da parte della Procura federale della Figc dopo le dichiarazioni pronunciate dal tecnico della Roma dopo la partita giocata a Monza . "Giudizi lesivi dell'arbitro ...È qui che è iniziata la sua ascesa, dalla quintadelitaliano nel 2016 fino alla prima nel 2020. Nel 2021, a 30 anni, è arrivato il passaggio dal Crotone al Milan, inizialmente in ...

Un turno a Martinez Quarta, Paredes, Celik, Amione, Bradaric, Zortea, Singo.MILANO (ITALPRESS) - Due turni di squalifica e ammenda di 5.000 euro ...Sabato 13 maggio inizieranno i playoff della serie B di calcio A5 maschile, per la promozione in serie A. La Lega Nazionale ha composto 7 gironi di quattro squadre ciascuno e quello della Futsal Sangi ...