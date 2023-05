Calcio | Rrahmani | ' anche con un pareggio saremmo molto felici | c' è un popolo che aspetta'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Udine, 4 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo visto Lazio-Sassuolo insieme, ma sappiamo di tenere in mano la situazione e ora vogliamo chiuderla stasera perché c'è unintero adre. Vedremo un Napoli che vuole vincere lo Scudetto,con un". Così il difensore del Napoli Amir, ai microfoni di Dazn, prima del match con l'Udinese, che in caso di risultato utile regalerebbe agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.

Cresce l'attesa per la gara Udinese-Napoli, il calcio d'inizio alle ore 20.45. Nel prepartita della Dacia Arena è intervenuto ai microfoni di DAZN, Amir Rrhamani. "Ieri abbiamo visto la partita ...Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil. Napoli (4-3-3): Meret ...