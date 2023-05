Calcio | Roma In estate squadra a Singapore | il 26 7 test con Tottenham

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo la sfida con gli inglesi i giallorossi si trasferiranno in Corea del Sud- Latorna in Asia. Per i giallorossi in programma un tour che inizierà da, dove è prevista una tappa ...

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante dellahanno confermato la diagnosi prevista inizialmente: si tratta di lesione al flessore che si avvicina a quella del secondo grado, il giocatore starà fuori un ...... cond'inizio alle 19:30 locali. I giallorossi torneranno dunque a giocare con il club della ... "Questa - informa il club - sarà l'unica partita che ladisputerà a Singapore prima del ...7 squadre in lizza per 4 posti nella prossima Champions, con il Napoli unico certo di parteciparvi e Inter, Milan, Juve eche possono raggiungere l'obiettivo anche attraverso le coppe europee. Ma tra di loro chi sono quelle che hanno sprecato di più contro le ultime 7 in classifica Ecco il rendimento per media ...

El Sha, stagione finita È sempre più emergenza Roma: 9 assenti, e contro l'Inter... La Gazzetta dello Sport

La partita Roma - Inter di Sabato 6 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A; calcio di inizi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...