Calcio | Monza | ' totale vicinanza e supporto a Izzo | convinti della sua estraneità'

(Di giovedì 4 maggio 2023), 4 mag. - (Adnkronos) - "ACha appreso che il proprio tesserato Armandoè stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. ACesprimead Armando, convintasuaall'ambiente criminale. Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello". Così ilin una nota dopo la condanna a 5 anni di reclusione in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva al proprio difensore Armando

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 4 maggio 2023La paura nei minuti immediatamente successivi al problema muscolare accusato ieri sera a, ha infatti lasciato spazio allo sconforto per la diagnosi arrivata nel pomeriggio. Il Faraone ha ...Dopo la vittoria contro lo Spezia per 3 - 2 e i conseguenti pareggi di Roma e Milan sul campo deled in casa con la Cremonese, la Dea si è attaccata all' Inter , ora a più due, a quota 60. Per ...

Dopo il pari con il Monza, i giallorossi di Mourinho si sono rimessi al lavoro per il match contro i nerazzurri in programma sabato all'Olimpico ...Monza, 4 mag. – (Adnkronos) – “AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armando Izzo è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. AC Monza ...