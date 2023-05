Calcio | Marino | ' a Napoli seminai nel deserto | ora raccolgono i frutti'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Udine, 4 mag. - (Adnkronos) - "Mi sento colui che ha seminato, da un'idea mia con un aiuto della famiglia Coppola è nato Castelvolturno, in pochi mesi. Ho seminato da zero, in tre anni siamo andati al Da Luz a giocare col Benfica. E' come se fosse un nipote che ritrovi, la base è stata costruita solida. Dissi che ero andato a seminare nele oggi, grazie al percorso fatto da De Laurentiis e tutti i collaboratori tecnici che mi hanno succeduto, dopo il 2009, anno della mia uscita, ora si raccoglie la semina". Così Pierpaolo, direttore dell'area tecnica dell'Udinese ed ex direttore sportivo del, prima del match con gli azzurri, al microfono di Dazn.

... imponendo a Palazzodi rivalutare la richiesta di un referendum sul progetto dei due club ... l'allenatore italiano che sta facendo grande ilgiovanile del Congo Dopo il comunicato, il ...Finalmente ci si rivede, dopo tre anni di stop forzato che hanno fermato questa bella manifestazione, nata per premiare la migliore formazione regionale didilettantistico. Non che nel 2022 non fosse possibile disputare questo trofeo, ma con la suddivisione delle squadre in tre campionati era complicato stabilire in una sola giornata la regina ...Sabato 13 maggio le due regine di questa stagione, il Borgo San Donnino ed il Victor San, si sfideranno allo stadio 'Biavati' di Corticella (d'inizio alle ore 16.30) per decidere a chi ...

Il centrocampista del neopromosso Frosinone Kalifa Kujabi ha ricevuto una toccante lettera da una scuola elementare di San Marino.Sabato 13 maggio le due regine di questa stagione, il Borgo San Donnino e la Victor San Marino, si sfideranno allo stadio "Biavati" di Corticella (calcio d’inizio alle ore 16) per decidere a chi andrà ...