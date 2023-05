Calcio | Mancati adempimenti Irpef | Parma penalizzato di un punto**

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ilè stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenuterelative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell'amministratore delegato Oliver Anthony Krause.

