(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ilè stato sanzionato con undi penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenuterelative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell’amministratore delegato Oliver Anthony Krause. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ammende di 4.000 per il presidente e l'amministratore delegato A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Parma è stato sanzionato con un punto di ...La Procura federale della Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento del Parma in merito aiadempimenti dei versamenti delle ritenute Irpef di febbraio e pertanto il club emiliano è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva nel ...La Reggina dovrebbe essere stata punita per ipagamenti nei confronti di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, con scadenza al 16 marzo. La ...

**Calcio: Mancati adempimenti Irpef, Parma penalizzato di un punto** Il Tirreno

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel ...Tensione alle stelle in casa Psg. Nonostante il primo posto in campionato, il clima a Parigi è a dir poco infuocato: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è… Leggi ...