Calcio | Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina sabato in Roma-Inter

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Joséciper. Lo “Special One, quindi,inper la sfida del 34° turno di Serie A 2022-2023, che si giocherà allo stadio Olimpico6 maggio alle ore 18.00. Dopo le pesanti parole del tecnico di Setubal nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine di Monza-1-1, si era aperta una indagine nei suoi confronti, ma l’esito non è ancora definitivo. I tempi tecnici, infatti, allungheranno la situazione, per cui permetteranno adi essere incontro la sua ex squadra in quello che assomiglia da vicino ad un vero e proprio “spareggio” per la zona Champions League. Per quale motivo parliamo di “tempi tecnici”? L’allenatore e il ...