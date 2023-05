Calcio | Figc Procura notifica chiusura indagini a Mourinho e Roma

Dal tecnico giallorosso giudizi lesivi verso Chiffi e il mondo arbitrale ROMA - La Procura Federale ha notificato al tecnico della Roma Josè Mourinho e al club giallorosso la chiusura delle indagini ...José Mourinho va verso il deferimento da parte della Procura federale delladopo le dichiarazioni pronunciate dal tecnico della Roma dopo la partita giocata a Monza . "Giudizi lesivi dell'arbitro Chiffi" e del movimento arbitrale, l'accusa notificata a Mourinho e alla ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Procuraaprirà un fascicolo di indagine sulle dichiarazioni rilasciate ieri da José Mourinho alla fine di Monza - Roma, con l'attacco all'arbitro Chiffi. Ecco le reazioni del web. Il rischio di una ...

Women's Nations League, Italia nel Gruppo 4 con Svezia, Spagna e Svizzera. Bertolini: “Sarà un percorso stimolante” FIGC

