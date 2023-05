Calcio femminile | Bertolini | “L’affiliazioni ai club maschili sono un’opportunità”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milena, commisario tecnico della Nazionale di, ha parlato a Palazzo Soardi (Mantova), ospite della rassegna “A tutto sport”, promossa dall’Associazione Fare Cultura con il patrocinio della Città di Mantova e del Comitato Regionale Coni Lombardia. Ecco le sue parole: “Io e la mia generazione siamo uscite fortificate dalle difficoltà all’interno delle quali siamo cresciute . La passione alla fine ha prevalso sulle difficoltà. Per questo dico che ilin Italia non è nato nel 2019 (Italia ai Mondiali dopo 20 anni, ndr), anche se tutti solo in quel momento siaccorti di noi. Se siamo arrivati a questo punto è grazie a tutto ciò che c’è stato prima. L’affiliazione ainon deve essere vista come un ...

Non bastano delle scarpe datroppo grandi a scoraggiarla, né l'ostilità iniziale dei ragazzini con cui gioca a Pieve Emanuele , dove vive con la famiglia. Un giorno accade un brutto episodio ...... i tantissimi dirigenti delprovinciale che l'avevano incontrato sui campi e davanti alle telecamere. Sull'altare erano deposte la sua maglia da "numero 1" e quella del Peiache ...2022 - 2023 Serie CGirone C Tabellino partita Lecce Women - ChietiSquadra in casa Lecce Women Squadra avversaria ChietiPari e patta del Lecce Women contro il ...

Gillette e la FIGC assieme per il calcio femminile: la passione per il calcio non fa distinzioni TUTTO mercato WEB

I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno regalato alla Roma il primo scudetto della sua storia e alla Juventus la qualificazione alla sesta edizione consecutiva della Champions League, un ...Valmontone calcio e l'Outlet Valmontone danno il via ad un nuovo accordo che ha permesso la realizzazione di una nuova maglia per la formazione maschile e femminile dei giallorossi ...