Calcio | Di Lorenzo | ' Lottiamo da inizio anno per lo scudetto | i tifosi lo meritano più di tutti'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Udine, 4 mag. - (Adnkronos) - "E' un'emozione bellissima,daper questo. E' super meritato, siamo contenti. Ora non vediamo l'ora di festeggiare. Sono troppi anni per una piazza come Napoli che vive die che ogni giorno ci ha trasmesso l'amore e la passione per questa maglia. Anche oggi sembrava di giocare a Napoli, ise lopiù di. Abbiamo fatto un campionato strepitoso, ce lo meritiamo anche noi". Così il capitano del Napoli Giovanni Di, ai microfoni di Dazn, dopo la conquista dello. "E' stata una crescita partita dopo partita -aggiunge Dia Dazn-. Ci siamo uniti, siamo diventati squadra e sono aumentati entusiasmo e ...

Una stagione magica, culminata nel terzo scudetto della storia del Napoli. Un gruppo plasmato da Luciano Spalletti che ha espresso undi livello assoluto. Ecco i voti di questo Napoli straordinario. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Vince con un capitano, Di, che potrebbe fare il politico per quanto è misurato nelle ... 36 anni in mezzo a due scudetti e ilche cambia. Un Napoli guascone, spavaldo e scugnizzo quello ...... con l'ambiente, che è quello strano non luogo del, fatto di umori dei tifosi, gradimento ...Insigne e Dries Mertens su tutti, ma anche Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Sono arrivati al ...

Calcio: Di Lorenzo, 'Lottiamo da inizio anno per lo scudetto, i tifosi lo ... Il Tirreno

Napoletano, tifoso del Napoli, suo fantasista. Il rapporto quando vestiva la maglia azzurra non è stato sempre facile, ma da Toronto Lorenzo Insigne fa sentire tutto il suo amore per la sua squadra e ...Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria dello Scudetto: "E' un'emozione bellissima, lottiamo da inizio anno per questo Scudetto. E' super meritato, siamo ...