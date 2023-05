Calcio | Bruscolotti | ' tutti i giocatori sono stati fondamentali | bisogna crederci sempre'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - "Lo spogliatoio del primo Scudetto era ottimo, c'era tanto rispetto e grandi personaggi.per raggiungere gli obiettivi". Queste le parole dell'ex capitano del Napoli Giuseppe, campione d'Italia nel 1986-87, all'Adnkronos sul terzo titolo della squadra partenopea. "della rosa del Napolidurante l'anno e non si può paragonare Spalletti con Bianchi, appartengono a tempi e ad un'evoluzione didiversa", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del capitano Giovanni Di Lorenzo: "è un grande capitano, il suo impegno èstato costante".

...ultimo Scudetto del Napoli c'è tutto ciò che è cambiato nel Napoli e nel mondo delin 36 anni . Rustiche, allegre e con marcato accento sassanese quelle di Peppe " Pal'e fierro "...... il terzo capitano del Napoli ad alzare lo scudetto dopoe Maradona. Un titolo che ... Ilin famiglia, "Batigol" e la Serie C con il Matera Nella famiglia Di Lorenzo si è sempre ...... anche perché la squadra si allenava in città, cioè i tifosi erano a , del Napoli,e ... non guardano al futuro, vivono questa vita presente e ilnon è l'unico loro divertimento, l'...

Un Napoli guascone, spavaldo e scugnizzo quello del 1987. Scientifico, feroce, freddo e spietato quello del 2023: il confronto fra il primo e il terzo scudetto ...“Gli operai hanno addosso una forza tremenda, che può rovesciare questo mondo": una poesia di Gaber che calza a pennello per descrivere Giovanni Di Lorenzo, il terzo capitano del Napoli ad alzare lo s ...