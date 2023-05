Calabria | crolla ponte per il maltempo Occhiuto | Poteva essere una tragedia IL VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) "una”. Non usa altre parole Roberto, presidente della Regione, nel commentare in unsu Facebook il crollo di un viadotto, a causa della piena del fiume Trionto, sulla strada statale 177 Sila-Mare a Longobucco, in provincia di Cosenza. La strada era stata chiusa mezz'ora prima dall'Anas a causa di una frana, in entrambe le direzioni. Il viadotto era stato inaugurato 9 anni fa.

Calabria, crolla il viadotto della Sila-Mare: il fiume in piena ha distrutto uno dei piloni Open

