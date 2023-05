Cairo | ' ' Oggi ricordiamo uomini straordinari e il loro esempio' '

Incontrando il leader egiziano al, il ministro Tajani aveva chiesto di intervenire sul generale libico per facilitare una pacificazione definitiva della Libia e per fermare il flusso di ...Le parole del presidente del Torino Urbanoin occasione del 74esimo anniversario della tragedia di Superga, dove persero la vita i componenti ...E anche per Antonio Sanabria, una garanzia per Juric e per Urbano: "Sanabria per me è un giocatore straordinario - ha detto il presidente granata - , io sono un suo estimatore ma non da. ...

Tragedia di Superga, Cairo: "Oggi ricordiamo gli uomini del Grande Torino" - Sportmediaset Sport Mediaset

Alla cerimonia, in piazza Galimberti, sono intervenuti tra gli altri la nipote Stella Mazzola, il presidente granata Urbano Cairo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "E' un po' come unire la città ...Cosi' il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della cerimonia al Cimitero Monumentale di Torino per il 74° anniversario della tragedia di Superga.