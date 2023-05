Cadaveri fatti a pezzi in valigia | Elona Kalesha condannata a 30 anni

(Di giovedì 4 maggio 2023) E' stataa 30di reclusione, Ilona, 38enne albanese accusata di duplice omicidio volontario, occultamento e vilipendio di. La Procura aveva chiesto l'ergastolo.è ritenuta responsabile, in concorso con persone al momento ignote, di aver ucciso Shpetim e Teuta Pasho, suoi connazionali e genitori del suo ex fidanzato Taulant Pasho, scomparsi alla fine di ottobre del 2015. I corpi,, vennero ritrovati nel dicembre del 2020 in alcune valigie abbandonate in un terreno tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno

