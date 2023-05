Buoni pasto e altri benefit | sono davvero così utili?

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ioggi vengono usati molto dalle aziende come forma di premio verso i propri dipendenti o per aumentare la sensazione di benessere generale del personale. Esistono diverse forme di, considerati come extra allo stipendio, ma tra questi i più famosisicuramente i. Queste tessere prepagate consentono ai lavoratori di acquistare cibo e bevande nelle mense o nei negozi convenzionati, potendosi pagare addirittura l’intero importo della spesa. Questi risultano essere, inoltre, convenienti per le aziende, in quanto hanno dei vantaggi fiscali maggiori rispetto adtipi di bonus e, essendo quasi del tutto deducibili e avendo un’aliquota IVA ridotta, totalmente detraibile. Per questi motivi, il buonoè la forma ...