Buon compleanno a… Ruslan Malinovskyi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gli auguri didi oggi a, centrocampista ucraino di proprietà del Marsiglia ed ex Atalanta Oggicompie 30 anni. Pensare a cosa gli si può augurare è molto semplice perché non è nient’altro che l’auspicio da rivolgerci tutti insieme: che per la sua Ucraina arrivi il tempo della cessazione delle ostilità e della pace e si possa uscire da tutto quel dolore che ha preso inizio più di un anno fa. I calciatori vengono considerati giustamente emigranti di lusso e molti fra loro non fanno nulla per mascherare la loro condizione di privilegio. Ma non deve essere semplice per nessuno, qualsiasi sia la sua condizione economica e professionale, vivere lontano dalla propria terra e vederla bombardata quotidianamente. Ci si deve sentire, immaginiamo, scissi a metà: ...