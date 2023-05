Bucciantini | «Mourinho | discorso prima dell’Inter ha uno scopo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dure le parole di Josénella conferenza stampa in seguito a Monza-Roma. Negli studi di Sky Sport l’opinionista Marcoha spiegato il comportamento del tecnico in vista della gara contro l’Inter di sabato. CARICA ALL’AMBIENTE – Questo il pensiero di Marcosu Josée le sue parole in vista di Roma-Inter: «di una grande sfida ildiserve per creare un effetto compattezza. Essere sempre conto qualcosa che non va, fa parte del suo modo di preparare determinate partite e caricare l’ambiente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...