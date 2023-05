(Di giovedì 4 maggio 2023)si è raccontato ai canali dell’Inter parlando della sua personalità, nonché dell’calcistico e del gol più bello in carriera UN PO’ DI EPIC BROZO ? Su Recast, Marcelosi racconta al canale ufficiale dell’Inter: «Le città più importanti? Zagabria, Velika Gorica e Milano perchénato a Zagabria, ho vissuto a Velika Gorica e perché gioco qui a calcio da sette anni. Il gol con più emozione? Quello contro il Milan. Perdevamo 2-0, poi io ho fatto il gol del 2-1, mi è arrivata una palla alta e ho tirato col sinistro e ho fatto un gran gol. Idoli?, perché mi piaceva il suo stile, dava il 100% per la squadra e faceva tanti gol. Le mie caratteristiche: personalità, sacrificio e cheun po’ matto. Posto del cuore? Il mio paese che si chiama Okuje dove ...

Brozovic: «Lampard il mio idolo. Sono matto! Gol preferito Dico…»

