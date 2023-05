Brogli in Sudamerica | il Pd sollecita chiarimenti dal governo

(Di giovedì 4 maggio 2023) – Interrogazione dell’on. Fabio Porta – Onore al PD ed in particolare all’on. piddino Fabio Porta, l’unico, nell’assordante silenzio generale tra i parlamentari eletti all’estero dagli italiani nel mondo, a far ricordare ancora della loro esistenza. Tutti gli altri membri di Camera e Senato, premiati ai seggi elettorali dalle nostre comunità residenti oltre confine, dopo aver vinto la lotteria delle elezioni parlamentari del settembre dello scorso anno, hanno evidentemente di meglio da fare. E stanchi di festività, banchetti e pretestuose manifestazioni pubbliche utilizzate come giustificativo, ritengono oramai più opportuno dedicarsi ai propri interessi, poco politici e ancor meno di partito, motivi veri quest’ultimi probabilmente della loro candidatura alla tornata elettorale dello scorso anno. Certo, quella di Fabio Porta, di presentare una interrogazione al ...

