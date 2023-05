Brigitte Bardot smentisce voci sul suo ricovero in intensiva | Sto bene | molto bene

(Di giovedì 4 maggio 2023) La notizia delNei giorni scorsi la stampa francese ha diffuso la notizia di undell'attrice in terapiaa Tolone per 'grave insufficienza respiratoria'. Nonostante 'almeno ...

Nonostante 'almeno tre settimane di convalescenza' che le sarebbero state prescritte dall'ospedale di Tolone,sarebbe uscita di sua volontà 'dopo solo quattro giorni', per far ritorno ...sta bene, anzi, "benissimo". L'attrice francese, 88 anni, ha rilasciato oggi una piccola dichiarazione scritta a mano su Twitter per rassicurare i fan sulla propria salute. "Sto molto ...ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo le notizie in merito a un suo presunto ricovero in terapia intensiva. Secondo Le Figaro la diva francesesarebbe stata ...

Brigitte Bardot: “Non è vero che sono malata, anzi mi sento benissimo” La Stampa

Brigitte Bardot smentisce voci sul suo ricovero in terapia intensiva: "Sto bene, molto bene", scrive l'attrice 88enne su Twitter condividendo una breve dichiarazione scritta a mano per rassicurare i s ...Brigitte Bardot ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo le notizie in merito a un suo presunto ricovero in terapia intensiva.