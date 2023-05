Brigitte Bardot | come sta davvero L’attrice furiosa su Twitter | «Malattia? Ecco tutta la verità»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nei giorni scorsi in Francia sono circolate alcune voci sulle condizioni di salute di. Diverse testate giornalistiche hanno parlato di una grave insufficienza respiratoria che avrebbero portatoa essere ricoverata in terapia intensiva. Masta bene, anzi, «molto bene».francese 88enne ha rilasciato oggi una piccola dichiarazione scritta a mano super rassicurare i suoi fan sulla sua salute. «Sto molto bene», ha scritto la diva e icona del cinema mondiale. «La stampa ha fatto scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso», ha scritto. La dichiarazione Nella sua dichiarazione, l’interprete dei film di Roger Vadim «Piace a troppi» e ...

