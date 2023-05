Brighton | De Zerbi non al meglio | potrebbe non essere in panchina contro il Manchester United

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roberto Decostretto a saltare il recupero di questa sera che vedrà il suoaffrontare il. Il Daily Mail riporta come il tecnico bresciano non sia in ottimali condizioni e per questo motivononinper quella che è la rivincita della semifinale persa ai rigori in FA Cup a Wembley. Il tecnico già ieri aveva dovuto annullare la conferenza stampa della vigilia. Pronto a sostituirlo il vice Andrea Maldera. SportFace.

Milner avrebbe ricevuto una proposta anche dal Burnley, appena promosso in Premier League, ma la sua scelta sarebbe già indirizzata verso un sì aldi Dein quanto affascinato e ...La squadra più divertente di tutta la Premier League: ildi Decontinua a incassare complimenti (anche illustri) e punta la qualificazione europea. In quest'ottica assume un significato molto importante il recupero contro il Manchester United,...... talentuoso centrocampista argentino del. Liverpool, primi contatti per Mac Allister - ...il suo ingaggio e questo avrebbe già ampiamente convinto il giocatore di Roberto De. Ad ogni ...

Brighton, De Zerbi è malato: in dubbio la sua presenza oggi contro il Manchester United TUTTO mercato WEB

“I think he is well-suited to the Premier League. I think he could do a job similar to what Roberto De Zerbi is doing at Brighton or Eddie Howe is doing at Newcastle,” Bell adds. “I think it all ...Ora pure un riconoscimento da chi il pallone lo calcia sul campo. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha raccolto tanti elogi in questa stagione e potrebbe giocare un ruolo importante anche in chiave ...