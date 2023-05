Brasile | Bolsonaro in lacrime | “Vogliono distruggermi” – Video

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – “E’ un’operazione per”. Così Jair, con gli occhi pieni di, ha definito l’inchiesta, che ieri ha portato alla perquisizione della sua abitazione a Brasilia, sui pass vaccinali falsi a cui l’ex presidente, che non si è mai vaccinato contro il Covid, avrebbe fatto ricorso per entrare negli Stati Uniti. “Non ci sono dubbi che si tratti di un’operazione per, avrebbero potuto chiedermi della mia vaccinazione, del mio pass, avrei risposto senza problemi”, ha dichiarato in un’intervista a Jovem Pan. “Sono sotto una pressione enorme, 24 ore al giorno, tutti i giorni da quando ho assunto la presidenza fino ad ora, non so quando questo finirà”, ha aggiunto, tra leaccusando gli inquirenti di andare contro anche “mia ...