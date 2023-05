Boxe | Diego Lenzi sconfitto da Arzola ai Mondiali | il supermassimo si arrende ai sedicesimi

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)è statodal cubano Fernando AlejandroLopez aidi finale della categoria oltre i 92 kg ai2023 di, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Vittoria con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, un 30-26, un 29-28). Il nostro pesosi è dimostrato propositivo contro un avversario sulla carta tecnicamente superiore, ha cercato di pressare il caraibico in più occasioni e non è stato remissivo. L’atteggiamento è stato ammirevole e degno di nota, maLopez è risultato impeccabile: ogni volta che l’azzurro cercava di entrare nella sua guardia con il proprio gancio destro (riuscendo soltanto raramente a doppiare il colpo), il cubano rispondeva con un pregevole ...