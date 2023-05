Boxe Catalin Ionescu a caccia dell’Europeo superpiuma contro Gomez in Spagna

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Occasione europea per. Il pugile nativo di Alexandria, in Romania, ma italiano a tutti gli effetti e residente in Toscana, affronta lo spagnolo Juan Felixa San Vicente del Raspeig, località che si trova a pochi chilometri da Alicante. In palio c’è la cintura continentale dei pesi. La terza volta è evidentemente quella buona, dal momento che, in precedenza, due erano stati i tentativi di far disputare questo combattimento. L’ultimo di questi era datato 25 febbraio, con l’iberico che ha motivato la necessità di non presentarsi sul ring con un’indisposizione respiratoria. Stavolta il confronto c’è, e mette di fronte un pugile da 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, che è l’ospite in questo caso, e un altro che la parola “perdere” a livello professionistico, nei 12 combattimenti già ...