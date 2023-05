Boxe | Alessio Camiolo battuto da Makhmetov per split decision | stop all’esordio ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)è stato sconfitto da Azatnei 32mi di finale della categoria fino a 51 kg ai2023 di, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il pugile italiano si è dovuto arrendere al cospetto del rappresentante del Bahrain per(3-2), perdendonella rassegna iridata. Il giovane siciliano ha comalla pari con un avversario rognoso, ma il suo ardore agonistico non è stato premiato dai giudici in un confronto che si è davvero deciso sui piccoli particolari e il cui esito avrebbe anche potuto sorridere all’azzurro. Il nostro peso mosca ha comunque dimostrato un ottimo potenziale e delle apprezzabili doti tecniche, indubbiamente ci sono degli interessanti margini ...