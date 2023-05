Boscoreale | la sosta sulle strisce blu si paga con l’app ‘Telepass’

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – È ora attivo anche nel comune di(NA) il servizio dimento delle soste nelle aree gestite con parcometro tramiteTelepass: grazie alla collaborazione con Publiparking S.r.l., società che gestisce il servizio di, è ora possibilere lablu con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato ai clienti Telepass, permette ilmento dei soli minuti dieffettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune, senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della. Telepass semplifica dunque la vita agli automobilisti anche ...

... ristoranti, aree pic - nic per laall'aperto. La cappella ottocentesca sarà ristrutturata ..., Faraone rilancia sulla legalità. 'Trasparenza e concretezza, così si rispettano le regole' ...Realizzare aree di, penso al parcheggio nei pressi di Piazza Pace, e non accompagnarle con un ...d'insieme che caratterizza ormai tutte le città' - conclude il candidato sindaco di. 'È ......maggio a, che ha coperto la carica di vicesindaco nel corso dell'ultima consiliatura. Il Federal Building sarà costituito da un nuovo piano interrato adibito a parcheggio e area di...

Di Lauro: 'Il BIOMA sarà il fattore trainante dello sviluppo turistico e ... Lo Strillone

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..." Un grande parco botanico, il più grande del sud Italia, per favorire lo sviluppo turistico e sociale di Boscoreale. La realizzazione del BIOMA rappresenta, senza ombra di dubbio, la vera sfida per i ...