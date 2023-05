Borse si confermano pesanti dopo aumento tassi Bce A Milano scatta Ferrari e scende Leonardo

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 4 maggio 2023)l'euro. Attesa per le parole di Lagarde. Preoccupazioni per una nuova banca regionale Usa in crisi, PacWest. La Fed ha aperto a una pausa nel rialzo deia causa dei segnali di rallentamento dell'economia. Trimestrali in focus, crolla Zalandoi conti