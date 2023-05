Borse restano pesanti dopo aumento tassi Bce A Milano scatta Ferrari e scende Leonardo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Attesa per le parole di Lagarde. Preoccupazioni per una nuova banca regionale Usa in crisi, PacWest. La Fed ha aperto a una pausa nel rialzo deia causa dei segnali di rallentamento dell'economia. Trimestrali in focus, crolla Zalandoi conti

indietro: ledi studio, quando ci sono, sono basse e arrivano in ritardo; i periodi all'estero, nonostante l'opportunità dell'Erasmus,alla portata di pochi, con conseguenti ...... l'inflazione di fondo è ancora troppo alta e la strada maestra per combatterlai tassi d'interesse. Se per la Fed, però, si prospetta una pausa che leeuropee mercoledì hanno ...... l'inflazione di fondo è ancora troppo alta e la strada maestra per combatterlai tassi d'interesse. Se per la Fed, però, si prospetta una pausa che leeuropee mercoledì hanno ...

Borse europee in rosso nel giorno della Bce, a Milano crolla Leonardo dopo i conti Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Zalando in calo alla Borsa di Francoforte, risentendo dei conti del primo trimestre e soprattutto per le incertezze sul resto dell’anno. Il titolo del big tedesco ...Borsa di Milano oggi 4 maggio ... Intanto, ieri la Fed ha aumentato per la decima volta il suo tasso di riferimento di 25 punti base. Resta l’interrogativo se sarà l’ultimo incremento per la banca ...