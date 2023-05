Borse europee in rosso nel giorno della Bce. A Milano scatta Ferrari e crolla Leonardo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Pesano le preoccupazioni per una nuova banca regionale Usa in crisi, PacWest. La Fed ha aperto a una pausa nel rialzo dei tassi a causa dei segnali di ralletnamento dell'economia. Trimestrali in focus,Zalando dopo i conti

Trimestrali in focus, crolla Zalando dopo i conti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono in rosso le borse europee. Le tensioni sulle banche regionali Usa, con il nuovo caso di PacWest, la reazione... La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali borse europee si riducono in modo più moderato. In buona evidenza a Milano il comparto automotive, con un +0,70% sul precedente. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore tecnologia (-2,13%)... I primi scambi confermano l'avvio in calo di Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib (-0,7%) che anzi amplia leggermente le perdite. A Milano, che come tutte le borse europee attende le decisioni della Bce, il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Leonardo, che cede il 3% a 10,5 euro dopo conti con ricavi del primo trimestre sotto le attese.

Male banche e Leonardo. Euro/dollaro a 1,107 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 mag - I mercati azionari europei sono in rosso prima delle decisioni della Bce sui tassi di interesse. Le ...Borsa di Milano oggi 4 maggio: il Ftse Mib inizia gli scambi in perdita, come le altre piazze europee. L’attesa è tutta per la decisione sui tassi della Bce, con stime per un altro rialzo. Borsa di ...