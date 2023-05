Borse europee in rosso nel giorno della Bce | a Milano crolla Leonardo dopo i conti

Intanto ieri lehanno atteso "fiduciose" le decisioni della Banca centrale americana. È stata una seduta positiva soprattutto per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...Giu' anche auto e banche, risalgono i petroliferi . Partenza in discesa per ledopo il nuovo caso di turbolenza tra le banche regionali Usa con Pacwest crollata nelle contrattazioni After - hours a Wall Street. Il fatto che l'istituto, secondo indiscrezioni, stia ...Borsa di Milano oggi 4 maggio: il Ftse Mib apre in calo e sotto la soglia dei 26.835 punti di chiusura di ieri. L'Italia e in generale leattendono la decisione sui tassi di interesse della Bce , che oggi si riunisce per scegliere l'entità del rialzo del costo del denaro. Intanto, ieri la Fed ha aumentato per la decima ...

Borse, Europa chiude positiva. Wall Streeet in ribasso dopo la Fed Il Sole 24 ORE

Borsa di Milano oggi 4 maggio: il Ftse Mib inizia gli scambi in perdita, come le altre piazze europee. L'attesa è tutta per la decisione sui tassi della Bce, con stime per un altro rialzo.Agenzia Ftse Mib +1,1% con le banche, bene anche le utilities – Avvio di seduta deciso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dell’1,1%, spinto dalle ricoperture sui bancari… Leggi ...