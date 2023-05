Gas naturale in calo del 2,6% in: sul Ttf scambia a 35,8 euro al megawattora. Chi 04 - 05 - 23 17:42:34 (0550)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNNLa settimana chiave delle banche centrali ha visto quindi una Fed che ha confermato le attese ma ha aperto a una possibile pausa nella stretta, vista la situazione del settore bancario e dell'...Seduta negativa per le Borse europee dopo la Bce sui tassi mentre Wall Street scende all'indomani della Fed e con una nuova ondata di vendite sulle banche regionali americane. Francoforte ha lasciato ...

Borsa: l'Europa termina debole dopo la Bce, Parigi -0,85% - Economia Agenzia ANSA

Piazza Affari apre in calo, in linea con le borse del Vecchio Continente. Dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib arretra dello 0,7% in area 26.640 punti, con i petroliferi Saipem… Leggi ...Seduta negativa per le Borse europee dopo la Bce sui tassi mentre Wall Street scende all'indomani della Fed e con una nuova ondata di vendite sulle banche regionali americane. (ANSA) ...