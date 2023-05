Borsa | l' Europa fiacca attende la Bce | Milano - 0 | 6%

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo in attesa delle decisioni di metà giornata della Bce sui tassi e della successiva conferenza stampa della presidente Lagarde: l'indice Ftse ...

E questa estate inservirebbe solo la meta' delle importazioni di gas dell'Ue della scorsa estate per riempire gli stoccaggi fino al 90% entro l'inizio dell'inverno. Tuttavia, questa ...... con Bmw +1,76% e Volkswagen +0,08% alladi Francoforte dopo i conti trimestrali. Mercedes ... Palmer, durante la conference call con gli analisti ha ammesso che per Stellantis 'inil nodo ...

RES - Recupero Etico Sostenibile ha registrato un debutto positivo su Euronext Growth Milan, con le azioni sopra quota 4,3 euro (+8% rispetto ...Dopo 3 mesi di riduzioni, la bolletta del gas sul mercato tutelato torna a crescere. L'Arera: "Con i riscaldamenti spenti, l'aumento sarà meno percepito" ...