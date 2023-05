Borsa | Asia piatta in attesa della Bce | sale Hong Kong

Pochi spunti sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con gli operatori che attendono anche le decisioni della Bce di oggi. Ladi Tokyo ha chiuso con il timido rialzo dello 0,1%, mentre Hong Kong nelle ultime battute segna un aumento dello 0,7%. In crescita dello 0,7% anche il listino di Shanghai, mente Shenzhen segna ...I mercati asiatici si muovono in maniera contrastata , con gli investitori che valutano l'apertura della Fed a una pausa prolungata degli aumenti dei tassi di interesse, senza tuttavia mostrarsi ...Estee Lauder sta registrando una perdita del 16%,dopo che la societa' di cosmetici ha tagliato la sua previsione di vendita per l'intero anno, citando una ripresa piu' lenta del previsto in. Le ...

Borsa: Tokyo in territorio positivo, giù i listini cinesi. Occhi sulla Bce Il Sole 24 ORE

Pochi spunti sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con gli operatori che attendono anche le decisioni della Bce di oggi. (ANSA)